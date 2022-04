Kommentar Auch Städte wie Luzern können weltweit Impulse setzen Luzern soll seine bisherigen Städtepartnerschaften behalten, aber künftig gleichzeitig vermehrt auf Projektkooperationen und internationale Netzwerke setzen. Hugo Bischof 19.04.2022, 21.06 Uhr

Von der Kooperation mit der dänischen Hauptstadt Kopenhagen erhofft sich Luzern Ideen zur Veloförderung. Bild: Getty

Städtepartnerschaften entstanden vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in der Schweiz, im Zeichen eines starken Europas. Ein gutes Beispiel ist die Stadt Zug, welche die vom Krieg stark getroffene österreichische Gemeinde Fürstenfeld 1946 bis 1948 mit Hilfsgütern versorgte und so eine bis heute dauernde Freundschaft begründete.

Die Stadt Luzern pflegt fünf Partnerschaften. Die älteste ist jene mit der elsässischen Stadt Guebwiller/Murbach, die auf der jahrhundertealten historischen Beziehung der beiden Städte beruht. Dazu kommen weitere mit Bournemouth (England), Chicago (USA), Olomouc (Tschechische Republik) und Potsdam (Deutschland). Dass Luzerns Stadtrat diese nicht aufgeben will, macht Sinn. Viele gesellschaftliche und kulturelle Austauschprojekte konnten damit realisiert werden. Sie können jetzt nach coronabedingter Pause wieder aufgenommen werden.

Gleichzeitig ist es richtig, dass Städte wie Luzern künftig vermehrt auf internationale Netzwerke und konkrete Projektkooperationen setzen. Wie etwa mit der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, die europaweit als Taktgeberin im Verkehrsmanagement gilt, insbesondere im Langsamverkehr. Luzern hat dort bereits einige Ideen gesammelt. Oder mit dem in Luzern initiierten Projekt «Wasser für Wasser», das den Zugang zu sanitärer Grundversorgung auch in Drittweltländern sicherstellen will, setzt die Wasserstadt Luzern ihrerseits Impulse – bis nach Afrika.