Kommentar Bei Strassenprojekten muss der Kanton die Bevölkerung miteinbeziehen Die bisherige Kommunikation der Behörden betreffend Verkehrsberuhigung der Seetalstrasse in Emmen war vorbildlich. Nun darf der Informationsfluss nicht abbrechen. Beatrice Vogel 14.10.2021, 16.45 Uhr

Hohe Kosten, Zerstörung von Kulturland, mehr Verkehr: Umfahrungsstrassen sind immer seltener der Weisheit letzter Schluss, um Verkehrsprobleme zu lösen. Dies zeigt die Zweckmässigkeitsbeurteilung für die Seetalstrasse in Emmen Dorf. Der Kanton Luzern will nun eine Verkehrsberuhigung allein durch die Umgestaltung der bestehenden Strasse erreichen, statt eine neue zu bauen. Auch bei anderen Umfahrungsprojekten – etwa in Hochdorf, Eschenbach und Ballwil – ist es sinnvoll, Alternativen zu prüfen.