Kommentar Beim Covid-Gesetz braucht es volles Engagement Am 28. November stimmen wir zum zweiten Mal über das Covid-Gesetz ab. Für ein erneutes Ja sind nun wegen der Gegenwehr der SVP grosse Anstrengungen der anderen politischen Kräfte nötig. Lukas Nussbaumer 06.10.2021, 17.22 Uhr

Die App fuer das digitale Covid-Zertifikat Schweiz wird auf einem Mobiltelefon angezeigt, am Mittwoch, 9. Juni 2021 in Bern. Das Covid-Zertifikat enthaelt neben Name, Vorname, Geburtsdatum und einer Zertifikatsnummer auch die Angaben zur Covid-19-Impfung, zur Genesung oder zum negativen PCR-Test- bzw. Antigen-Schnelltest-Resultat. Der im Covid-Zertifikat angezeigte QR-Code soll das Zertifikat dank einer elektronischen Signatur der Schweizerischen Eidgenossenschaft faelschungssicher machen und die Echtheit des Covid-Zertifikats garantieren. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Peter Klaunzer / KEYSTONE

Gibt es am 28. November ein Nein zum Covid-Gesetz, können ab Ende März 2022 keine Zertifikate mehr ausgestellt werden, und wichtige Hilfen für besonders von der Pandemie betroffene Menschen und Firmen fallen weg. Im Kanton Luzern kämpften bei der ersten Abstimmung im Juni unter dem Lead des KMU- und Gewerbeverbands alle Parteien für ein Ja. Nun fällt die Unterstützung der SVP weg, und die Gewerbler stehen nicht mehr an vorderster Front, weil ihre Basis, in der viele mit der Volkspartei sympathisieren, gespalten ist.