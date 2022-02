Kommentar Beromünster stimmt Initiative «Mehr Demokratie für alle» zu: Dieses Ja ist erst der Anfang Mit der Initiative soll die politische Partizipation in Beromünster besser werden. Damit das gelingen kann, ist aber auch der Gemeinderat gefragt – und die Bevölkerung. Niels Jost 13.02.2022, 18.44 Uhr

Die Zettel gehen künftig in die Urne statt in die Höhe: Beromünster schafft die Gemeindeversammlung ab. Symbolbild: Dominik Wunderli

Beromünster stimmt künftig nicht mehr an der Gemeindeversammlung ab, sondern nur noch an der Urne. 57 Prozent der Stimmbevölkerung haben die Initiative «Mehr Demokratie für alle» angenommen. So haben sie einen Grundsatzentscheid gefällt, wie die politische Partizipation in der Gemeinde künftig aussehen soll.

Dieses Ja ist aber erst der Anfang. Urnengänge allein führen nicht zu «mehr Demokratie», wie sich in anderen Gemeinden mit demselben Modell zeigt. So wird etwa in Ruswil über fehlendes Interesse an den Orientierungsversammlungen geklagt. Um das in Beromünster zu verhindern, ist in erster Linie der Gemeinderat gefordert. Er muss einen Weg finden, wie er auch jene Bürgerinnen und Bürger erreichen kann, die sich bisher nicht gehört fühlten. Dass er neue Kommunikationskanäle erschliessen möchte, ist schon mal begrüssenswert.

In der Pflicht steht allerdings nicht nur der Gemeinderat. Um in Beromünster wirklich «mehr Demokratie» zu erreichen, muss sich auch jener Teil der Bevölkerung einbringen, der mit der aktuellen Politik unzufrieden ist. Und das nicht erst kurz vor der Abstimmung mit Flyern und anonymen Komitees, wie zuletzt bei der Umzonung des Altersheims und der Ortsplanung, sondern von Beginn an.