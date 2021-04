Kommentar «Chefsache» Weniger Blabla, mehr Gelassenheit, mehr Mut für Korrekturen: 20 Osterwünsche Seit über einem Jahr ist das öffentliche Leben wegen der Pandemie zum Teil massiv eingeschränkt. Die Sehnsucht nach Normalität wird immer stärker. Ostern biete eine willkommen Gelegenheit zum Luftholen –zum Glück spielt das Wetter mit. Allseits ein frohes Osterfest! Jérôme Martinu, Chefredaktor 03.04.2021, 05.00 Uhr

XXL-Eiertütschen: Vera (7, links) und Romina (5) auf der Staussenfarm in Müswangen. Bild: Boris Bürgisser (Müswangen, 26. März 2021)

«Am letzten Wochenende waren am Sempachersee manche Parkplätze so voll, wie an einem Baditag im Sommer.» Die Luzerner Polizei blickt darum mit gemischten Gefühlen auf die an den Ostertagen zu erwartenden grossen Menschenmengen. Das öffentliche Leben findet pandemiebedingt nun mal draussen statt, das Osterwetter scheint zum Glück perfekt mitzuspielen. Wunschlos glücklich also am beliebten Fest? Oh nein.