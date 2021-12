3G-Sonderzügli im Parlament– diese Tribünenpolitik ist fragwürdig

Kommentar Chefsache 3G-Sonderzügli für Parlamentarier – diese Tribünenpolitik ist fragwürdig Endlich will sich auch das Parlament im Kanton Luzern den gleichen Spielregeln unterstellen, die für die Bevölkerung bei Zusammenkünften auch gilt: Der Zertifikatspflicht. Störend: Für Tests verweigernde Politikerinnen und Politiker soll es eine Sonderlösung geben. Wegen der nötigen Gesetzesanpassung kann die 3G-Regel erst im Mai 2021 in Kraft treten. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Das Parlament des Kantons Luzern wird endlich wieder zu dem, was es im demokratischen Kern ausmacht: Zur Volksvertretung. Das gemeine Volk, wie Sie und ich, hat sich im Staat an Regeln und Gesetzmässigkeiten zu halten. Und es ist Sinn und Zweck eines solch staatlichen – in der Schweiz hervorragenderweise: direktdemokratischen – Gemeinwesens, dass für alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Regeln gelten. Und so hat der Luzerner Kantonsrat nun endlich richtig entschieden, sich den gleichen Covid-Schutzbestimmungen zu unterwerfen, wie sie für alle anderen längst gelten für ähnlich grosse und dichte Zusammenkünfte: Es gilt die Zertifikatspflicht.

Die Zertifikatspflicht ermöglicht auch Kostenersparnisse, indem das Parlament aus dem Exil in der Surseer Stadthalle, wo jeder Sessionstag 60 000 Franken zusätzlich aufschlägt, in den kleineren Kantonsratssaal nach Luzern zurückkehrt. Der Entscheid ist mit 92:24 Stimmen glasklar ausgefallen. Einzig das Gros der SVP stellte sich dagegen. Schon im Oktober war die Dringlichkeit des Vorstoss akzeptiert worden. Die Regierung zog dann voll mit und legte innert einer Woche die nötige Gesetzesanpassung vor.

Fragwürdig ist, dass der Kantonsrat dennoch ein Sonderzügli losschicken will: Die Handvoll Parlamentarier, welche die 3G-Regel nicht akzeptiert, also auch Tests verweigert, soll weiter mitpolitisieren können – von der Tribüne aus. Und es gibt einen weiteren Schönheitsfehler: Die Zeit. Frühestens im Mai wird die Zertifikatspflicht umgesetzt sein. Bis dann stehen wir pandemisch hoffentlich an einem ganz anderen Punkt.

