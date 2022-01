Bangen um die Fasnacht – es gibt kein Zurück für die Regierung

Kommentar «Chefsache» Bangen um die Fasnacht – es gibt kein Zurück für die Luzerner Regierung Der aktuelle Verlauf der Covid-Pandemie lässt hoffen, dass das Schlimmste bald überstanden sein könnte. Der Bundesrat hat sogar die Regeln für grosse Freilichtveranstaltungen gelockert - was die Zuversicht bei den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern nährt. Bloss: In der Fasnachtshochburg Luzern hat der Regierungsrat noch immer keine klare Ansage gemacht. Jetzt muss er Farbe bekennen. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Auch im 2022 wieder? Die Theäterli, hier die Gruppe Domus, sind ein fester und beliebter Teil der Stadtluzerner Strassenfasnacht. Bild: Patrick Hürlimann (20. Februar 2020)

«Die Situation hat sich verändert. Omikron führt kaum zu schweren Krankheitsverläufen, darum kann man schrittweise normalisieren.» Auch Bundesrat Ueli Maurers Aussage vom Freitag gegenüber unserer Zeitung macht klar: Es gibt Grund zur Zuversicht. Endlich. Der Peak der Pandemie dürfte in wenigen Wochen vorbei sein.

Und es gibt eine neue bundesrätliche Regel: Die Kantone können Freiluftveranstaltungen mit über 1000 Personen von der 3G-Pflicht befreien. Das weckt gerade in der fasnachtsfreudigen Zentralschweiz die Hoffnung auf eine Bewilligung von Umzügen.

Allerdings: Die Spielwiese für behördliche Begründungen bei Kantonen und Gemeinden ist riesig, was warum wo fasnächtlich nicht erlaubt sein kann, weil es möglicherweise Regeln und Massnahmen verletzen könnte. Ein konkretes Beispiel: Der Kanton Luzern deklariert in einem Merkblatt Freiluft-Auftritte einer Guuggenmusig als Veranstaltung und leitet daraus eine Umzäunungspflicht ab. Kann man machen. Ist aber einigermassen absurd für Spontanauftritte umherziehender Guugger. Uri macht darum das Gegenteil und lässt Platzkonzerte und Aktivitäten im Freien explizit zu.

Klar ist derzeit: Eine Schliessung der Restaurants ist nicht absehbar. Ein guter Teil der Fasnacht wird sich also drinnen mit 2G+ abspielen. Weil es sicher eine viel grössere Nachfrage als Plätze in Beizen gibt, wird sich das Fasnachtstreiben auch draussen abspielen. Wie sollen die Behörden nun damit umgehen? Nun, sie können überall dort, wo Bewilligungen für die Nutzung des öffentlichen Grundes notwendig sind, den Riegel schieben. So lange es aber kein Versammlungsverbot gibt, sind Wegweisungen heikel und unverhältnismässig.

Es ist also Augenmass gefragt. Und in der Fasnachtshochburg Luzern, wo nach wie vor keine Klarheit herrscht, führt kein Weg daran vorbei: Der Regierungsrat muss endlich Kante zeigen und der Bevölkerung aufzeigen, was geht und wo aus epidemiologischen Gründen die Grenzen liegen. Das fordert inzwischen auch ein dringlicher Vorstoss. Klar ist auch: Es gibt derzeit kein Zurück in Richtung Verschärfungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen