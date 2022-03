Blau-gelbe Erbsenzählerei der Luzerner Regierung ist kleinlich

Kampfjet F-35A Exekutiven der Luzerner Regionsgemeinden erwarten Abnahme der Lärmbelastung

Dass es mit den neuen Kampfjets weniger Starts und Landungen beim Flugplatz Emmen geben soll, kommt in der Region Luzern gut an. Zumindest die Standortgemeinde will die geplanten Lärmmessungen genau verfolgen.