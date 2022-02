Chaoten-Karussell bremsen – Fussballklubs sollen Schäden bezahlen

Kommentar «Chefsache» Chaoten-Karussell endlich bremsen – Fussballklubs sollen Schäden bezahlen Die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur, verursacht durch unbelehrbare Fussballchaoten, haben nach dem Spiel FCL-FC Basel eine neue Dimension erreicht. Die heisse Kartoffeln weiterhin hin und her schieben, das ist keine Option. Der Weg zur Verbesserung muss nun konsequent über das Portemonnaie der Klubs führen. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Einer der zerstörte Busse im Depot der VBL nach der Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel. Bild: VBL/ Luzerner Zeitung (30. Januar 2022)

Und wieder hat es geknallt. Fussballchaoten des FC Basel haben nach der Partie gegen den FCL die Polizei unter anderem mit Böllern angegriffen und während des Transports zum Bahnhof Luzern in einem Ausmass VBL-Busse zerstört, wie noch nie bisher. Dies, nachdem die Fussballklubs Ende 2021 die notwendige Kontrollverschärfung durch personalisierte Tickets einmal mehr erfolgreich auf die lange Bank geschoben haben. Völlig zurecht fordert die Mitte in einem dringlichen Postulat von der Luzerner Regierung jetzt «neue Lösungen» , es müsse «nun schneller gehen».

Keine Frage: Die Fussballvereine sind die Verursacher, sie veranstalten die Spiele. Es ist nur allzu einfach, sich auf den Punkt zu stellen, dass man nur für die Geschehnisse im und am Stadion zuständig sei. Und wenn FCZ-Präsident Canepa meint, die Polizei solle nicht provozieren und «diskreter» vorgehen beim Empfang der Ultras in den Innenstädten, dann ist das einfach nur naiv.

Die Klubs sind mitverantwortlich für Schäden an der öffentlichen Infrastruktur. Es ist richtig, wenn etwa der FCL kompromisslos zur Kasse gebeten wird für die Instandstellung der VBL-Busse. Es wäre nur konsequent, wenn auch die Schäden nach untolerierbaren Saubannerzügen in Bahnhöfen, Vorgärten, an Fassaden und parkierten Autos den Vereinen in Rechnung gestellt würden. Und wenn Gästesektoren geschlossen würden wegen einer unverbesserlichen Minderheit. Denn wenn der finanzielle Druck auf die Klubs nicht erhöht wird, dreht sich das unsägliche Chaoten-Karussell weiter im Kreis.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen