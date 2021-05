Kommentar «Chefsache» Das steckt wirklich hinter dem gross angelegten Polizeieinsatz bei der Luzerner Soldatenstube Die sogenannte «Familie Eichwäldli» weigert sich seit Monaten, die baufällige Soldatenstube auf der Luzerner Allmend zu verlassen. Jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Bewohnerinnen und Bewohner zur Personenkontrolle und Befragung abgeholt. Dass dies augenscheinlich eine orchestrierte Aktion war, damit die Stadt zeitgleich einen Teil des Hauses verbarrikadieren konnte, sagt die Staatsanwaltschaft aber nicht. Eine solche Kommunikation ist kontraproduktiv. Jérôme Martinu, Chefredaktor 08.05.2021, 05.00 Uhr

In Vollmontur: Die Luzerner Polizei holt am Dienstagmorgen, 4. Mai, zehn Personen aus der stadteigenen, baufälligen Liegenschaft Soldatenstube auf der Luzerner Allmend. Die sogenannte «Familie Eichwäldli» bewohnt gemäss Behörden das Haus unrechtmässig. Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE (Luzern, 4. Mai 2021)

Es hat gerumpelt in der Stadt Luzern. Am Dienstagmorgen holte die Polizei zehn Bewohnerinnen und Bewohner aus der stadteigenen Allmend-Liegenschaft Soldatenstube zur Personenkontrolle und Befragung. Die sogenannte «Familie Eichwäldli» weigert sich seit Monaten, das baufällige, abbruchreife Haus zu verlassen.

Auf die drängende Frage, warum die Strafverfolgungsbehörden nach Eingang des stadträtlichen Räumungsgesuchs drei Monate brauchten, um die Personalien der Eichwäldli-Bewohner einzuholen, verweist die Staatsanwaltschaft, auf die «sehr umfangreichen und detaillierten» Abklärungen. Und: «Wir rennen nicht einfach los, sobald die Anzeige reinkommt». Selbstverständlich nicht, das erwartet ja auch niemand. Dennoch wirkt die Erklärung unglaubwürdig. Denn das würde ja heissen, dass die Staatsanwaltschaft drei Monate lang nicht wissen wollte, wer dort wohnt.

Die Rausholaktion verlief gemäss der Polizei «ruhig, sachlich und verhältnismässig». Die Bewohner aber sahen sich in ihren Schlafzimmern unfreundlich überrumpelt. Jedenfalls ist von aussen betrachtet nicht per se nachvollziehbar, warum man zur Feststellung von Personendaten und Befragung alle Bewohner für Stunden auf den Polizeiposten mitnehmen musste. Warum konnte man das nicht vor Ort tun? Oder anders gefragt: Was steckt wirklich hinter dem gross angelegten Polizeieinsatz?

Es gibt wohl nur eine Erklärung: Die polizeilich-staatsanwaltschaftliche Rausholaktion war ein orchestriertes Spiel mit den Stadtbehörden. Denn diese wiederum nutzten die Abwesenheit, um die Soldatenstube zu verbarrikadieren, den Hausteil, wo unbewilligt auch quasi-öffentliche Events stattfanden. Strategisch ist die behördliche Aktion nachvollziehbar. Sie verfolgt die richtige Linie des Stadtrats, die jahrelange, besetzungsähnliche Situation nicht mehr dulden zu wollen. Reichlich fragwürdig ist aber, wie die Strafuntersuchungsbehörden der Öffentlichkeit weismachen wollen, dass die Rausholaktion nur der Personenbefragung diente. Statthaft wäre eine offene Erklärung gewesen.