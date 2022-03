Klubs unter Druck wegen Gummischrot - das ist selbstverschuldet

Kommentar «Chefsache» Fussballklubs wegen Gummischrot-Einsätzen mit dem Rücken zur Wand – das ist selbst verschuldet Immer und immer wieder kommt es im öffentlichen Raum zu Ausschreitungen und Vandalismus wegen Fussballchaoten. Die Geduld der Öffentlichkeit ist überstrapaziert. Weil die Klubs uneinig sind, wird die Politik hier bald alleine den Lead übernehmen müssen. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Die Ultras des FC Zürich zündeten nicht nur in der Swissporarena verbotene Pyros, sondern feuerten schon bei der Ankunft im Bahnhof Luzern mit Knallpetarden auf die Polizei. Bild: Martin Meienberger/ freshfocus (Luzern, 2. März 2022)

Es knallt tragischerweise wieder regelmässig in diesen Wochen im Umfeld der Fussballspiele. Die Lausanner Böllerwürfe aufs Spielfeld vom letzten Wochenende sprechen Bände. Seit Jahr und Tag hat sich leider nicht wirklich etwas geändert: Wenn die Fussball-Ultras unterwegs sind, insbesondere diejenigen aus Basel, Zürich, oder St.Gallen, kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und Vandalismus im öffentlichen Raum.

So ist etwa die happige Rechnung für die Ende Januar durch Basler Chaoten zerstörten VBL-Busse noch nicht beim FCL eingetroffen. FCL-Präsident Stefan Wolf hat sich nun gegenüber unserer Zeitung erstmals – erfreulicherweise! – öffentlich positioniert, Vandalismusschäden sollen an die Gästeklubs überwälzt werden können. Nur einen Tag nach Wolfs Aussagen, am Mittwoch, zeigten die FCZ-Ultras wieder ihre hässliche Fratze. Als sie im Luzerner Bahnhof ankamen, musste die Polizei mit Gummischrot die Knallpetardenwürfe in ihre Richtung unterbinden.

Erneut brauchte es also Gummischrot, mitten in der Stadt. Die Geduld der Bürgerinnen und Bürger ist überstrapaziert. Und weil die Klubs bislang nicht fähig oder willens waren, im mehrheitlich mit Steuergeldern bezahlten Kampf gegen sinnfreies Chaotentum eine geeinte Linie zu finden, stehen sie zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Das Risiko steigt, dass die Politik alleine übernimmt und die Gesetzesschraube anzieht. Das liegt nicht im Interesse der Klubs. Die Entwicklung ist aber vor allem eines: selbst verschuldet.

