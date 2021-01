Der Luzerner Stadtrat hat den geltenden Kaufrechtsvertrag für das Grundstück Pilatus-Arena in Kriens wie vorgesehen verlängert, weil noch keine Baubewilligung vorliegt. SP und Grüne wollen nun wegen dieser Formalie das Geschäft per Vorstoss zum Kippen bringen – was für eine Anmassung nach zwei Volksentscheiden.

Jérôme Martinu, Chefredaktor 30.01.2021, 05.00 Uhr