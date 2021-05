Kommentar «Chefsache» Luzern liegt am Mittelmeer – Zeitpunkt für längere Terrassenöffnungszeiten ist ideal Der Luzerner Stadtrat soll ein Pilotprojekt lancieren, um die Aussenbereiche der Restaurants und Beizen auf den Plätzen und in den Gassen über Mitternacht hinaus offen zu lassen. Für die Bürgerinnen und Bürger, die Besucher und die gesamte Gastro- und Kulturbranche ist das nur eines: eine grosse Chance. Jérôme Martinu, Chefredaktor 15.05.2021, 05.00 Uhr

Mediterranes Flair an der Reuss in der Stadt Luzern.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

«Mediterrane Nächte» sollen in der Stadt Luzern bald Einzug halten. Die FDP fordert per dringlichem Vorstoss, dass der Stadtrat ein Pilotprojekt auslöst: Die Restaurant- und Beizenterrassen sollen künftig auch nach Mitternacht offen haben dürfen. Die Quartiervereine sind primär wegen der Lärmthematik skeptisch – ein klassischer Zielkonflikt der Zentrumsstadt. Die Meinungen der Parteien sind diffus, es reden nicht alle vom Gleichen. Neue Terrassenregime werden etwa munter mit den zu erwartenden Lockerungen in der Gastronomie vermischt.



Dennoch hat der Prüfauftrag für einen Pilotversuch gute Chancen im Parlament. Denn auch die SP wollte unlängst spezielle Zonen schaffen, in denen eine erhöhte Lärmtoleranz der Ausgangskultur stärker Rechnung tragen soll. Schwachpunkt des SP-Vorstosses ist die geforderte Schaffung spezieller Bauzonen nur für Kulturstätten. Aber das liesse sich bestimmt noch unter der Prämisse der Gleichbehandlung auch für die restliche Gastronomie korrigieren.

Während der Pandemie hat die unkomplizierte Ausdehnung der Gastroflächen in Luzern für einen regelrechten «mediterranen» Schub gesorgt. Der öffentliche Raum in der Innenstadt ist dadurch attraktiver, lebenswerter geworden. Der Wunsch nach einem Pilotprojekt kommt zur rechten Zeit: Es ist eine grosse und ziemlich risikolose Chance, für Bürgerinnen und Bürger, Besucher, die Gastro- und Kulturbranche. Luzern ist nicht nur eine Hafenstadt. Luzern liegt auch ein bisschen am Mittelmeer.