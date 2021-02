Kommentar «Chefsache» Realitätsfalle Tiefbahnhof: Mutig entwerfen ja, aber Utopie ist fehl am Platz Die Testplanungen zum Luzerner Jahrhundertprojekt liegen jetzt vor: Es sind kühne Zukunftsbilder rund um den neuen Durchgangsbahnhof kreiert worden – Provokationen inklusive. Jérôme Martinu, Chefredaktor 06.02.2021, 05.00 Uhr

So könnte es rund um den neuen Durchgangsbahnhof Luzern im Jahr 2040 aussehen. Visualisierung: Team Güller Güller, Atelier Brunecky

Im Jahr 2040: Zwischen KKL und Luzerner Seebrücke erstreckt sich eine riesige, begrünte und verkehrsfreie Piazza mit Seezugang. Die Gleise 1 und 2 im Luzerner Bahnhof sind zugunsten einer ausladenden Fussgängerzone verschwunden, die Zentralstrasse ist ein Boulevard. Und hinter dem KKL, beim grosszügigen Ost-Portal des Bahnhofs, lädt ein begrünter Platz zum Verweilen ein. In diesen Tagen sind die Testplanungen für den öffentlichen Raum rund um das Milliardenprojekt Durchgangsbahnhof Luzern vorgestellt worden. Was da alles entstehen könnte rund um dieses Jahrhundertbauwerk! Welch verblüffende, attraktive Effekte die neuen Plätze auf das Stadtbild haben könnten!

Aber Achtung: Der Grat zwischen dem wichtigen, notwendigen Mut für kühne und grosse Entwürfe und dem unrealistischen Wolkenkuckucksheim ist schmal. Ein Beispiel: Dass auf all diesen per Computer gestalteten Zukunftsbildern des Stadtluzerner Zentrums die Autos fast gänzlich fehlen, kann als visionärer Wurf gewertet werden. Oder aber es ist bloss pure Provokation in Zeiten, in denen um jeden Parkplatz gefeilscht wird.



Es droht also die Realitätsfalle. Städtebauliche Planungsszenarien dürfen nicht derart utopisch daherkommen, dass sie gemessen an der aktuellen Lebensrealität umgehend eine breite Ablehnung provozieren. Auch beim Tiefbahnhof Luzern braucht es darum ein feines Abwägen. Denn am Ende des planerischen – und vor allem: politischen Weges werden Kompromisse stehen.