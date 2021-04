Kommentar «Chefsache» Schluss mit Gemütlichkeit – es muss viel rascher geimpft werden Nicht nur die Beschaffung und die Bereitstellung der Anti-Corona-Impfstoffe durch den Bund gegeben seit Wochen zu reden. Auch die Strategie für das Spritzen der Vakzine ist in aller Munde, weil es mit dem Durchimpfen viel zu langsam voran geht. Jetzt haben Bund und Kantone ihre Strategie korrigiert – es ist höchste Zeit dafür! Jérôme Martinu, Chefredaktor 17.04.2021, 05.00 Uhr

Blick ins kantonale Covid-Impfzentrum in der Messehalle der Stadt Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. März 2021)

Defensive, zögerliche, zu wenig breite Impfstoffbestellungen. Eine erst spät bereitgestellte Impf-Software. Verzögerte Lieferungen. Ein fehlendes digitales Instrument für Impfnachweise. Ein in den Wind geschlagenes Angebot von Lonza, sich an einer eigenen Vakzin-Produktionsstrasse zu beteiligen. Widersprüchliche Kommunikation und zu wenig spürbare Bereitschaft, das Tempo beim Spritzensetzen so hoch wie möglich zu halten. Innenminister Alain Berset und sein Bundesamt für Gesundheit BAG machen keine gute Figur. Und in den Kantonen sind die Diskrepanzen je nach Impf-Organisation deutlich zu gross.