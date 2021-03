Kommentar «Chefsache» Steuererhöhung in Luzern ist vom Tisch – ein kluger, grüner Finanzentscheid Die Löcher in den Budgets der Stadt Luzern sind zu gross, sie lassen sich nicht mehr mit den geltenden Regeln zur Finanzplanung vereinbaren. Der Ausweg: Steuererhöhung/Sparpaket oder eine Lockerung der Schuldenbremse. Dank der Hilfe der Grünen hat sich die Parlamentsmehrheit für Letzteres ausgesprochen – ein guter Entscheid. Jérôme Martinu, Chefredaktor 06.03.2021, 05.00 Uhr

Einblick in eine Session des Grossen Stadtrates im Luzerner Rathaus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2019)

Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Bemühungen für einen schlanken Staat und Sparsamkeit sind bürgerliche Tugenden. Umgekehrt bauen die linken Parteien gerne staatliche Leistungen aus. Damit in den Haushalten Ordnung herrscht, gibt es verschiedene Instrumente. Ein starker Hebel der Finanzplanung ist die Schuldenbremse.