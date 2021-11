Kommentar Der Kanton Luzern als Villenkäufer? In diesem Fall ist das die beste Option Die Liegenschaft des 1943 verstorbenen Komponisten Sergei Rachmaninoff soll für über 15 Millionen Franken an den Kanton Luzern gehen. Das Vorhaben ist für die Steuerzahler nicht ohne Risiko, aber dennoch die sicherste Variante. Alexander von Däniken 03.11.2021, 18.00 Uhr

Die Villa Senar, im Vordergrund ein Teil des Gartens. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. Oktober 2013)

Für 15,45 Millionen Franken will der Kanton Luzern die Villa Senar des Komponisten Sergei Rachmaninoff kaufen, renovieren und unterhalten. Weil es sich um Steuergeld handelt, ist das Kantonsparlament gut beraten, sich am 6. Dezember eingehend mit den Vor- und Nachteilen zu befassen. Der Kanton Luzern ist als möglicher Erbe vorgesehen. Doch sowohl das Antreten wie auch das Ausschlagen des Erbes sind für den Kanton mit finanziellen Verpflichtungen in unbekannter Höhe verbunden. Zudem ist die Gefahr von Rechtsstreitigkeiten in diesen Fällen gross.