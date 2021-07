Kommentar: Hochwasserschutz an der Reuss duldet keinen Aufschub

Kommentar Der Schutz vor Hochwasser an der Reuss duldet keinen Aufschub Das Hochwasserschutzprojekt an der Reuss wird seit Jahren von Einsprechern blockiert. Sie und die Behörden des Kantons Luzern stehen in der Pflicht, im Sinne des Allgemeinwohls Kompromisse einzugehen. Lukas Nussbaumer 22.07.2021, 05.00 Uhr

Die starken Regenfälle der letzten Wochen und die damit steigenden Pegel der Gewässer haben es uns allen wieder einmal eindrücklich vor Augen geführt: Bauten zum Schutz vor Hochwasser sind kein «nice to have», sondern überlebenswichtig. Nicht nur an den grossen Seen und Flüssen, sondern auch an kleineren Gewässern, wie die tragischen Auswirkungen von verpassten Massnahmen in Deutschland zeigen.