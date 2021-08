Kommentar Die Verkehrsteilnehmer haben das Ruder selbst in der Hand Ob sich die Mobilität mit der Coronapandemie nachhaltig verändert, lässt sich nicht prognostizieren. Massgeblich wird dabei aber weniger das Angebot als die Nachfrage sein. Beatrice Vogel 17.08.2021, 18.19 Uhr

Während der Coronapandemie kam der Verkehr fast zum Stillstand. Im Bild: der Schweizerhofquai in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (5. April 2020)

Die Coronapandemie hat unser aller Leben zumindest zeitweise umgekrempelt. Auch die Mobilität wurde massiv eingeschränkt, was die nun publizierten Verkehrszahlen von 2020 für die Stadt und Agglomeration Luzern eindrücklich zeigen: Mit Ausnahme des Velos wurden alle Verkehrsmittel weniger benutzt. Besonders frappant ist der Passagiereinbruch um einen Drittel im öffentlichen Verkehr. Gleichzeitig hat der Anteil der Autos am Gesamtverkehr wieder zugenommen – entgegen dem seit Jahren anhaltenden Trend.

Was bedeutet dies für die künftige Entwicklung des Verkehrs? Es ist schwierig, aufgrund eines Ausnahmejahres eine Aussage über die Zukunft zu machen. Erst die kommenden Jahre werden zeigen, ob sich das Mobilitätsverhalten durch die Pandemie nachhaltig verändert. Klar ist jedoch: Die ÖV-Förderung muss einen Rückschlag einstecken, das Auto hat wieder an Attraktivität gewonnen. Absehbar ist zudem, dass sich das Pendlerverhalten mit dem Trend zu Homeoffice verändern wird – was grundsätzlich keine schlechte Nachricht ist.

Für Verkehrsplaner und ÖV-Anbieter gilt es, auf diese Tendenzen zu reagieren und entsprechende Angebote zu schaffen. In erster Linie können aber die Verkehrsteilnehmer selbst steuern, wie die Zukunft der Mobilität aussehen wird. Wollen sie ein zuverlässiges und breites ÖV-Angebot, müssen sie sich klar zum ÖV bekennen. Denn dieses kann seine Attraktivität erst voll entfalten, wenn weniger Autos die Strassen verstopfen.