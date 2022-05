Von 2 grossen Zentralschweizer Bahnprojekten kommt eines zu kurz

Kommentar Durchgangsbahnhof Luzern: Wegen Tunnelblick droht Abstellgleis Der Zimmerberg-Basistunnel II zwischen Baar und Thalwil verzögert sich. Noch hat das auf den Durchgangsbahnhof Luzern keine Auswirkungen. Aber der Zeitplan wird enger. Umso wichtiger ist ein stärkeres Engagement für den neuen Zimmerbergtunnel. Alexander von Däniken 08.05.2022, 20.00 Uhr

102'000 Menschen benutzen den Bahnhof Luzern jeden Werktag. Etwa gleich viele frequentieren den Bahnhof Lausanne. Vor Corona waren es in Luzern sogar 167'000 Zugreisende, in Lausanne 152'000. In Luzern zwängen sich die Normalspurzüge über zwei Gleise in einen Kopfbahnhof und zurück, in Lausanne befahren sie problemlos neun Durchgangsgleise. Damit ist klar: Luzern braucht einen neuen Bahnhof mit vier Durchgangsgleisen, um mit der wachsenden Bevölkerungszahl Schritt zu halten.