Ende der Corona-Massnahmen - endlich wieder strahlende Gesichter

Kommentar Endlich sehen wir wieder strahlende Gesichter Die bisherigen Corona-Schutzmassnahmen sind ab heute weitgehend aufgehoben. Das hat der Bundesrat aufgrund der sich entspannenden epidemiologischen Lage entschieden – in Absprache mit den Kantonen. Das ist eine grosse, freudige Zäsur in unserem Alltag! Nach zwei Jahren im Krisenmodus sollten wir auch dankbar sein. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Die Maske ist jetzt weg: Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer blicken zuversichtlich in die Zukunft. Hier können Sie lesen, auf was Sie sich in der Zeit ohne Maske am meisten freuen.

Zwei Jahre. So lange waren wir im Pandemiemodus mit all seinen Tiefs und wenigen Hochs. Ab heute beginnt – endlich! – eine neue Zeitrechnung: Der Grossteil der bislang geltenden Covid-Schutzmassnahmen fällt mit einem Schlag weg nach dem gestrigen Entscheid des Bundesrats. Die Mehrheit der zuvor befragten Kantonsregierungen trägt diesen Entscheid mit.

Unser Alltag ist damit ab sofort von den meisten Einschränkungen befreit. Geimpft, genesen oder getestet, das ist nun einerlei. Für den Besuch von Restaurants, Veranstaltungen, Museen, Fitnesscentern entfällt die Zertifikatspflicht. Die Schutzmaske ist nur noch im ÖV und in medizinischen, pflegerischen Einrichtungen Pflicht, wenn die Kantone dies nicht explizit anders regeln wollen.

Endlich können wir wieder regelmässig in die Gesichter der Menschen schauen, die allen Grund zum Strahlen haben. Der heutige Tag ist zweifellos eine Zäsur und bietet Grund zur Freude. Aber dennoch ist es gut, dass wir den sehnlichst erwarteten Schritt zurück in Richtung Vor-Pandemie-Alltag nicht mit einem staatlich verordneten, pathetischen «freedom day» begehen, sondern demütig und auch in Gedanken an die zu vielen Opfer. Gewiss, die meisten Schutzmassnahmen fallen weg. Warten auf Testresultate, Eingangskontrollen, ständiges An- und Ausziehen von Schutzmasken, Diskussionen über ständige Regeländerungen, strategisches Abwägen bei privaten Treffen, all das lassen wir jetzt hinter uns – wenn vorerst auch unter Vorbehalt.

Denn wir müssen uns bewusst sein, dass die leidigen Coronaviren nicht aus der Welt sind. Dass trotz Impfschutz und hoher Durchseuchungsquote Mutationen und regionale Ausbruchsherde weiterhin vorkommen können. Dass Hygienemassnahmen und Selbstschutz wichtig bleiben. Unsere Gesellschaft hat viel gelernt in den letzten zwei Jahren.

Die Schweiz ist vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Die einschränkenden Massnahmen waren mit Blick auf die Nachbarländer nicht so hart und lang andauernd. Unser Gesundheitssystem hat zwar gewankt, ist aber zum grossen Glück nicht gefallen. Das Sparen in guten Zeiten hat wichtige Wirtschaftshilfen ermöglicht. Die Politik der kleinen Schritte und des Masshaltens hat sich insgesamt bewährt. Und es ist ein Privileg, dass die Bürgerinnen und Bürger trotz Krisenmodus immer mitreden konnten. Wir dürfen dankbar in den neuen Alltag gehen.

Wir zeigen Gesicht: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion der Luzerner Zeitung sowie der Redaktion Urschweiz. Bilder: Nadia Schärli / Matthias Piazza / gif LZ

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen