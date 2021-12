Erfolg für Kriens: Variante «Bypass lang» kein Tabu mehr für Bund

Kommentar Erfolg für Kriens: Für den Bund ist die Variante «Bypass lang» nicht mehr tabu Bund, Kanton sowie die Stadt Kriens wollen eine Überdachung der A2 im Rahmen des Projekts Bypass gemeinsam prüfen. Daran könnte sich auch die Stadt Luzern ein Beispiel nehmen. Robert Knobel 15.12.2021, 16.18 Uhr

Die Stadt Kriens hat es geschafft, den Bund ins Boot zu holen – dank Vermittlung und Unterstützung der Luzerner Regierung und des Gemeindeverbands Luzern plus. Zwar ist noch völlig offen, ob das Krienser Hauptanliegen, die vollständige Überdachung der A2 zwischen Sonnenberg- und Schlundtunnel, erfüllt werden kann. Doch der Bund signalisiert, dass er gewillt ist, weitere Schritte auf Kriens zuzugehen. Das ist neu – und lässt Gutes erahnen: Eine Nulllösung ist nun kaum mehr zu befürchten. In irgendeiner Form wird es Verbesserungen am Projekt Bypass geben – und sei es lediglich eine teilweise Einhausung der Autobahn. Wobei jeder zusätzliche Meter Tunnel für Kriens ein Fortschritt gegenüber der heutigen Situation bedeutet.