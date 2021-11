Kinderbetreuung in der Stadt Luzern muss nachhaltig sein

Kommentar Erhöhung der Subventionen für Kinderbetreuung in der Stadt Luzern: Eltern sollen nachhaltig entlastet werden Die Stadtluzerner Stimmbevölkerung sagt deutlich Ja zur Erhöhung der Betreuungsgutscheine. Das ist vernünftig – birgt aber auch Risiken für die Eltern. Robert Knobel 28.11.2021, 18.36 Uhr

Stadtluzerner Eltern werden bei der Kinderbetreuung stärker unterstützt. Gleichzeitig werden die Vollkostentarife für die Kitas auf 130 Franken pro Tag erhöht. Das ist höher als in den Städten Zürich und Bern.

Luzerner Kitas haben nun einen Anreiz, ihre Tarife zu erhöhen. Es besteht die Gefahr, dass Eltern trotz höherer Subventionen am Ende nicht entlastet werden, sondern mehr bezahlen. Um dies zu verhindern, müsste die Stadt weiteres Geld nachschiessen. Der Stadtrat glaubt zwar nicht an ein solches Szenario. Es ist aber richtig, wenn er bei künftigen Subventionserhöhungen die Qualität in den Fokus rückt. Denn hier besteht eine weitere Baustelle. Gewerkschaften kritisieren, dass die heutigen Kita-Tarife nur möglich sind, weil günstige Praktikantinnen und Praktikanten einen grossen Teil des Personals ausmachen. Darauf wurde auch im Stadtparlament hingewiesen. Bei der Ausbildung muss deshalb der Hebel angesetzt werden – dies möglichst ohne Mehrbelastung der Eltern.