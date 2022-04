Es braucht kein Luxusspital Wolhusen, aber bessere Kommunikation

Kommentar Es braucht kein Luxusspital Wolhusen, aber eine bessere Kommunikation Der Neubau des Spitals Wolhusen soll die medizinische Grundversorgung sicherstellen – nicht mehr und nicht weniger. Das hätte der Luzerner Regierungsrat früher und besser kommunizieren müssen. Alexander von Däniken 29.04.2022, 17.00 Uhr

Der Standort Wolhusen des Luzerner Kantonsspitals braucht einen Neubau. Das ist weitgehend unbestritten. Aber was muss es bieten? So viel wie möglich, ist der Tenor aus der Region. Was realisierbar ist, kontert jetzt die Regierung.

Sie erhält dabei Rückendeckung von der Spitalspitze. Und das überrascht angesichts der Umstände nicht. Es herrscht akuter Fachkräftemangel – nicht nur in der Pflege, sondern zunehmend auch in der Ärzteschaft, wie unsere Zeitung Anfang April berichtete. Dazu kommt der steigende Kostendruck.

Unter dem Strich braucht es in Wolhusen kein Luxusspital, das alles anbietet. Sondern ein Regionalspital, das die medizinische Grundversorgung sicherstellt. Bis es in Betrieb geht, vergehen noch mindestens fünf Jahre. Dass auch dann noch Fachkräfte fehlen, hätte der Regierungsrat schon früher klar kommunizieren sollen. Dasselbe gilt für ein Leistungsangebot, das sich verändern kann und muss. So hätte er sich womöglich Ärger in Form eines politischen Vorstosses erspart.