Coronaimpfung: Es braucht mehr Überzeugungsarbeit

Kommentar Zu tiefe Impfquote: Es braucht mehr Überzeugungsarbeit – auch wenn es weh tut! Wegen der zu tiefen Impfquote droht unseren Intensivstationen die Überlastung. Bundesrat und Regierungsrat ist es noch nicht gelungen, die Impfrate rascher zu steigern. Jetzt braucht es noch stärkere Argumente. Sonst droht dem Gesundheitswesen der Kollaps. Alexander von Däniken 21.08.2021, 05.00 Uhr

Im Kanton Luzern lagen am Freitag 41 Personen wegen einer Covid-19-Infektion im Spital, 4 von ihnen werden beatmet. Auch in den anderen Zentralschweizer Spitälern spitzt sich die Situation zu, wie unsere Zeitung berichtet hat. Die Lage ist ernst. Sonst würden übrige Patienten im Luzerner Kantonsspital – notabene der grössten nicht-universitären Akutklinik der Schweiz – ohne Einschränkungen Termine für frei wählbare Operationen erhalten.

Auffallend ist, dass eine Mehrheit der Coronapatienten nicht geimpft ist. Auffallend ist auch, dass die Appelle von Ärztinnen, Gesundheitsdirektoren und Bundesräten offensichtlich wenig fruchten. Seit Anfang August hat sich die Impfrate im Kanton Luzern bei den Erstimpfungen um gerade einmal 2 auf 60,85 Prozent erhöht.

Geht es in diesem Tempo weiter, dann kommen die Intensivstationen rasch an den Anschlag. Zumal die anspruchsvollen Jahreszeiten erst noch kommen. Wir erinnern uns an Oktober bis Dezember letzten Jahres. Damals waren zeitweise in der ganzen Zentralschweiz nicht mehr als vier Intensivbetten frei.

Das Pflegepersonal behandelt Patienten mit Covid-19-Erkrankungen im Spital Schwyz. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Eines der wichtigsten Ziele von Bund und Kantonen ist es, das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu schützen. Bisher waren die Bemühungen von Bundesrat und Regierungsrat zu halbherzig. Es braucht mehr Überzeugungsarbeit.

Ja, die Impfung ist freiwillig. Und ja, ein Teil der Impfgegner wehrt sich immer lauter gegen einen befürchteten Impfzwang und eine mögliche breite Anwendung des Covid-Zertifikats. Aber es gibt unter den Ungeimpften noch immer solche, die für sachliche Argumente empfänglich sind. Ein Anfang wäre, täglich aufzuzeigen, wie viele der Covid-Patienten in den Spitälern ungeimpft sind. Und wie hoch der Anteil der Ungeimpften unter den Verstorbenen ist.

Die Debatte ums Impfen und Nichtimpfen wird härter. Es ist zweifellos ein Härtetest für unsere Demokratie. Aber was ist eine Demokratie noch wert, wenn das Gesundheitswesen kollabiert? Wenn die Ärzte irgendwann entscheiden müssen, ob sie einen ungeimpften Coronapatienten an die Beatmungsmaschine hängen oder einen Patienten mit einem akuten krankheitsbedingten Lungenleiden?