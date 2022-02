Kommentar Es braucht viel mehr als den Ruf nach Elektroautos Die vom Verkehr verursachten Treibhausgasemissionen sollen im Kanton Luzern bis 2050 auf null sinken. Damit dieses hehre Ziel der Regierung nicht zur Utopie verkommt, braucht es ein Bündel von Massnahmen – und zwar schnell. Lukas Nussbaumer 23.02.2022, 05.00 Uhr

Wer den aktuellen Anteil an Elektroautos im Kanton Luzern von mickrigen 1,4 Prozent vor Augen hat, mag nicht so recht an eine Versiebzigfachung bis 2050 glauben. Doch genau diese Entwicklung schwebt der Mehrheit der Politikerinnen und Politiker im grössten Kanton der Zentralschweiz vor. Das Gros glaubt an die Eliminierung aller vom Verkehr verursachten Treibhausgasemissionen innert 28 Jahren.