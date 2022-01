Kommentar zu Fördergeldern: Luzerner Regierung handelt richtig

Kommentar Fördergelder für Energie fast verdoppelt: Luzerner Regierung handelt richtig, aber etwas mutlos Der Luzerner Regierungsrat hat die Fördergelder für das kantonale Förderprogramm Energie auf rund 23 Millionen Franken verdoppelt. Luzern hinkt im kantonalen Vergleich dennoch hinterher. Reto Bieri 04.01.2022, 11.21 Uhr

Neu gibt es im Kanton Luzern Fördergelder für die Ladeinfrastruktur von E-Autos in Mehrfamilienhäusern. Symbolbild: Alex Spichale / AGR

Wer sein Haus energieeffizient sanieren und klimafreundlich beheizen will, dem greifen die Kantone finanziell unter die Arme. In den vergangenen drei Jahren konnten sich Luzerner Hausbesitzende jedoch nicht darauf verlassen, dass die Fördergelder auch tatsächlich fliessen. Grund: Das zur Verfügung stehende Geld war durch die grosse Nachfrage jeweils bereits im Herbst aufgebraucht. Wer sein Gesuch später im Jahr einreichte, guckte in die Röhre.