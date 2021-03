Kommentar Frauen, ermächtigt euch selbst! Anlässlich des Weltfrauentags gingen vielerorts Frauen auf die Strasse. Es ist richtig und wichtig, dass sie Forderungen stellen – aber auch, dass sie das Heft selbst in die Hand nehmen. Beatrice Vogel 08.03.2021, 20.43 Uhr

Kundgebungen in Luzern, in Zug und andernorts in der Schweiz, News-­Artikel, zahlreiche Posts in sozialen Medien: Der gestrige Weltfrauentag war omnipräsent. Feminismus ist – nachdem er zuvor etwas eingeschlafen war – seit einigen Jahren ein Dauerthema, das in kaum einer Debatte fehlt. Nicht zuletzt dank #MeToo und dem Frauenstreik 2019.

Impression von der Luzerner Kundgebung zum Weltfrauentag im Vögeligärtli.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. März 2021)

Gut so! Gleichberechtigung, Lohngleichheit, bessere Karrierechancen für Frauen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Null-Toleranz bei Sexismus und sexueller Belästigung und so weiter – in vielen Bereichen wurden Fortschritte erzielt. Trotzdem sind wir längst nicht am Ziel. Zwar gibt es Männer (und Frauen), die der ständigen Forderungen müde sind. Das ist verständlich. Doch solange das Gros der Ziele nicht erreicht ist, lässt sich der Feminismus nicht ad acta legen.

Es braucht dafür einen konstruktiven ­Dialog. Jede und jeder kann dazu beitragen, dass die Debatte dereinst überflüssig wird, weil Gleichberechtigung und alles, was dazugehört, selbstverständlich geworden ist. Und für Männer, die sich vom Feminismus angegriffen fühlen, dieser Hinweis: Wenn Frauen das Ende des Patriarchats fordern, wollen sie die Gesellschaft verändern, nicht den Mann abschaffen. Vor allem aber ist es wichtig, dass Frauen sich selbst zur Gleichstellung ermächtigen – mit Kundgebungen und dem Anprangern von Missständen, aber auch mit Lohnforderungen oder durch das Ergreifen von Karrieremöglichkeiten.