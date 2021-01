Kommentar Frauen in Leitungsgremien: Luzerner Kantonsrat macht zu Recht mehr Druck Die Luzerner Volksvertreter verlangen eine mindestens 30-prozentige Vertretung der Frauen in den Leitungsgremien des Luzerner Kantonsspitals und der Psychiatrie. Damit wird der Druck auf die Regierung, das Anliegen ernster zu nehmen, erhöht. Das ist richtig so. Lukas Nussbaumer 25.01.2021, 17.40 Uhr

Lukas Nussbaumer. Bild: Pius Amrein

Betriebe, an welchen der Kanton Luzern beteiligt ist, sollen von Gremien geleitet werden, in denen beide Geschlechter mit mindestens rund 30 Prozent vertreten sind. Diese Quote wurde vom Kantonsrat schon 2017 beschlossen – ist aber längst nicht überall umgesetzt. Auch nicht beim Luzerner Kantonsspital, wo die Geschäftsleitung aus 13 Männern und 2 Frauen besteht, der Spitalrat aus 9 Männern und 3 Frauen. Damit wird der angestrebte Frauenanteil in beiden Leitungsorganen nicht erreicht.