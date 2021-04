Kommentar Frauenförderung in öffentlichen Verwaltungen hat höchste Priorität Die Lohngleichheitsanalysen der grossen Luzerner Gemeinden und Städte fallen positiv aus. Nun müssen sie die Gleichstellung von Mann und Frau in Führungspositionen vorantreiben. Beatrice Vogel 15.04.2021, 05.05 Uhr

Lohngleichheit ist ein wichtiges Element der Gleichstellung von Mann und Frau. Erfreulich sind deshalb die bereits vorliegenden Resultate der Lohngleichheitsanalysen der grössten Luzerner Gemeinden: Alle befinden sich weit unter dem vom Bund geforderten Richtwert von maximal fünf Prozent Lohnunterschied. Dass es möglich ist, den Unterschied gegen Null zu treiben, zeigt die Gemeinde Emmen. Auch die Stadt Luzern gibt sich mit drei Prozent nicht zufrieden. Dies sollten alle Städte und Gemeinden tun, zumal öffentliche Verwaltungen auch eine Vorbildfunktion für die Privatwirtschaft einnehmen.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit war auch eine zentrale Forderung am Frauenstreik 2019. Pius Amrein

(Luzern, 14. Juni 2019)

Genauso wichtig wie Lohngleichheit ist für das Erreichen von Gleichstellung ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen. Hier haben auch die Gemeindeverwaltungen Nachholbedarf: Während fast überall mehr Frauen als Männer beschäftigt werden, sind sie in Kaderstellen klar untervertreten. Attraktive Arbeitsbedingungen wie Jobsharing oder Teilzeitarbeit sind in diesem Zusammenhang zentral.

Viele Verwaltungen kennen allerdings bereits zeitgemässe Arbeitsmodelle – sonst würden die Frauen nicht die Mehrheit der Angestellten ausmachen. Über solche passiven Anreize hinaus muss es deshalb oberste Priorität sein, Frauen aktiv als Führungskräfte zu fördern; etwa indem man geeignete Mitarbeiterinnen ermuntert, sich auf offene Kaderstellen zu bewerben. Ein positiver Nebeneffekt: Die Lohngleichheit dürfte sich so weiter etablieren.