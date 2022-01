FCB-Fans wüten in VBL-Bussen

Kommentar Und derweil wüten die Chaoten weiter Noch im Dezember hat sich die Swiss Football League erfolgreich gegen die rasche Einführung personalisierter Tickets gewehrt. Derweil geht die Gewalt weiter, wie sich am Sonntag in Luzern gezeigt hat. In der Pflicht sind nun vor allem Liga und Vereine. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 31.01.2022, 17.03 Uhr

Dass die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) vor einem Scherbenhaufen stehen, ist untertrieben. Drei Busse haben Chaoten des FC Basel nach dem Spiel in Luzern demoliert; allein bei einem Bus sind 13 (!) Scheiben eingeschlagen worden. So eine Zerstörung gab es laut den VBL noch nie. Und das will etwas heissen. Denn die Fussballchaoten nehmen die Busse immer wieder ins Visier. So auch beim FCL-Heimspiel gegen den FC St. Gallen Ende Oktober 2021.