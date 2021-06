Kommentar Gunst der Stunde für ökologische Fahrzeugsteuern jetzt nutzen Der Luzerner Regierungsrat will einen neuen Anlauf nehmen, um die Fahrzeugsteuern so zu erheben, dass umweltfreundliche Autos belohnt und schadstoffreiche Autos bestraft werden. Dass die Revision rascher geschehen soll als vorgesehen, ist richtig. Alexander von Däniken 01.06.2021, 05.00 Uhr

Wer ein Auto besitzt, das viel CO 2 ausstösst, soll steuerlich bestraft werden. Dafür sollen jene weniger Verkehrssteuern zahlen, die mit einem Hybrid- oder Elektrowagen unterwegs sind. So einfach dieses Anreizsystem klingt, so schwer haben es sich Luzerns Regierung und Kantonsparlament bis jetzt gemacht. Seit dem 1. Januar 2020 gilt zwar für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb ein reduzierter Steuersatz – eine echte Lenkungsmassnahme wie etwa in Nid- oder Obwalden ist das aber noch nicht.