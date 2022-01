Härtefallhilfe für Luzerner Firmen muss schneller bereit sein

Kommentar Härtefallhilfe für Luzerner Firmen muss schneller kommen Je nach Bundesregelung kann der Kanton Luzern krisengeschüttelten Firmen dieses Jahr erst im Sommer helfen. Dabei braucht es möglichst rasch klare Verhältnisse. Alexander von Däniken 12.01.2022, 15.30 Uhr

Das Hotel Kreuz in Romoos konnte letztes Jahr von der Härtefallhilfe profitieren. Nadia Schärli (10. August 2021)

Man stelle sich vor, in Luzern findet der alljährliche Marathon statt – die Sanität wird dieses Mal aber erst aufgeboten, wenn die erste Läuferin die Hälfte der Strecke hinter sich hat. Ähnlich verhält es sich mit der staatlichen Härtefallhilfe für Unternehmen. Die meisten Firmen kommen zum Glück ohne Hilfe über die Ziellinie. Andere brauchen Support in Form von Kurzarbeitsentschädigung oder Erwerbsersatz. Diese Bundeshilfen stehen jederzeit am Streckenrand. Und dann gibt es Firmen, die schon am letztjährigen Marathon zusätzlich auf Härtefallhilfe angewiesen waren.