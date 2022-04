Luzern: Steuertarif-Senkung für Geringverdienende ist wichtig

Kommentar Höchste Zeit für steuerliche Entlastung bei tiefen Einkommen Seit Jahren positioniert sich Luzern als steuerlich attraktiver Kanton. Das gilt aber nicht für Haushalte mit tiefen Einkommen, wie die Regierung jetzt einräumt. Sie plant deshalb gezielte Korrekturen. Gut so! Alexander von Däniken 26.04.2022, 05.00 Uhr

Zehn Jahre ist es her, seit der Kanton Luzern die Gewinnsteuer für Unternehmen halbiert hat. Auch für einen grossen Teil der natürlichen Personen zahlte sich die Steuergesetzrevision aus: Der Mittelstand ist bei der Einkommenssteuer entlastet worden und die kalte Progression wurde ausgeglichen. Doch die Steuereinnahmen sprudelten nicht wie gewünscht, der Kanton musste Sparpakete schnüren. Entsprechend heftig war die Kritik der Linken. Die Rede war unter anderem von unnötigen Steuergeschenken für Firmen und Reiche. Davon ist heute praktisch nichts mehr zu hören. Dem Kanton geht es finanziell so gut wie noch nie, abgebaute Leistungen werden wieder hochgefahren.

Doch vom Aufschwung hat ausgerechnet eine sensible Bevölkerungsgruppe kaum profitiert: die mit tiefem Einkommen. Zahlen von Lustat Statistik zeigen, wie ungleich die Steuerbelastung in Luzern im Vergleich zu anderen Kantonshauptorten verteilt ist. Eine ledige Person mit einem Bruttoarbeitseinkommen von 40'000 Franken pro Jahr muss davon in der Stadt Luzern 7,56 Prozent versteuern. Das sind gut 2 Prozent mehr als in der Stadt Zürich, die nicht gerade als Steuerparadies bekannt ist.

Die Luzerner Regierung will deshalb an den Steuertarifen für geringe Einkommen schrauben und auch bei der individuellen Prämienverbilligung nachbessern. Das ist wichtig und richtig. Denn es werden nicht nur Systemfehler behoben, sondern Existenzen von Menschen gesichert, die über keine Lobby verfügen.