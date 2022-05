Kommentar Höchste Zeit für Transparenz in Luzerner Verwaltung Die grosse Mehrheit des Luzerner Kantonsrats will das Öffentlichkeitsprinzip einführen. Die geplante Light-Variante ist allerdings nur ein erster Schritt. Lukas Nussbaumer 13.05.2022, 07.41 Uhr

Die Luzerner Kantonsräte während einer Sitzung am 15. März 2021 in Sursee. Bild: Urs Flüeler /Keystone

Seit 2007 versucht die Luzerner Regierung, das Öffentlichkeitsprinzip einzuführen. Nun, im vierten Anlauf, wird der Kantonsrat nächste Woche im Grundsatz Ja dazu sagen– als letzter Kanton der Schweiz. Noch nicht eingeführt, aber beschlossen, ist das Öffentlichkeitsprinzip in der Zentralschweiz auch in Nid- und Obwalden. Grund für das Ja in Luzern ist ein Sinneswandel bei Mitte und FDP, die inzwischen grossmehrheitlich und im Fall der FDP einstimmig dafür sind, dass grundsätzlich alle Dokumente für die Bürgerinnen und Bürger einsehbar sind.