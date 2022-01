Postenschliessungen: Lieber Patrouillen als Schalterbeamte

Kommentar Lieber Patrouillen als Schalterbeamte: Warum die Postenschliessungen der Luzerner Polizei sinnvoll sind Kostendruck und Personalknappheit zwingen die Luzerner Polizei zur Schliessung von einigen Posten. Die Bürgernähe in den ländlichen Gemeinden muss aber erhalten bleiben – Digitalisierung und Patrouillen hin oder her. Alexander von Däniken 06.01.2022, 05.00 Uhr

SBB und Post machen es schon länger, jetzt will auch die Luzerner Polizei nachziehen: Schalter schliessen. Als Gründe führen Bähnler, Pöstler und Polizisten Nachfrage und Kosten an. Das Billett kann man überall per App lösen, das Bankgeschäft übers Internet abwickeln, die Sachbeschädigung online anzeigen. Für Kundinnen und Kunden, die direkten Kontakt brauchen, stehen noch immer Schalter bereit – allerdings weiter entfernt.