Kommentar Luzerner CVP lässt über den Parteinamen abstimmen – doch das Resultat wird wenig aussagekräftig sein 17'000 Mitglieder der Luzerner CVP stimmen darüber ab, ob sie mit dem neuen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» einverstanden sind. Ein vom Komitee «Für das C» ins Spiel gebrachter Kompromissvorschlag schaffte es aber nicht auf den Abstimmungszettel. Sowieso: Am Schluss entscheiden die Delegierten, nicht die Mitglieder. Dominik Weingartner 09.04.2021, 05.00 Uhr

Die Parteileitung der CVP des Kantons Luzern hat ein klares Ziel: Sie will ihren Mitgliedern einen neuen Parteinamen schmackhaft machen. Wie auf nationaler Ebene soll die Partei in ihrem Gründungskanton so schnell wie möglich «Die Mitte» heissen. Denn, so ist Parteipräsident Christian Ineichen überzeugt, von Luzern aus soll ein Signal ins ganze Land gesendet werden: Es ist Zeit für einen Aufbruch.