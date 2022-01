Kommentar Luzerner Kantonsrat verzichtet auf Sonderstatus für Testmuffel – zu Recht Für die 120 Mitglieder des Kantonsrats gilt bei einer Rückkehr nach Luzern eine strenge Zertifikatspflicht. Die Mehrheit hat im zweiten Anlauf auf teure Ausnahmen für Testmuffel verzichtet. Diese Kehrtwende ist richtig. Lukas Nussbaumer 24.01.2022, 16.02 Uhr

Können Abstände in Restaurants oder Fitnesszentren nicht eingehalten werden, gilt für sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz eine Zertifikatspflicht. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, erhält Zugang. Für sich selber jedoch wollte der Luzerner Kantonsrat eine Ausnahme machen und Testmuffeln die Sessionsteilnahme von der Zuschauertribüne aus ermöglichen. Dafür wären teure Umbauten und das Ausarbeiten von separaten Schutzkonzepten nötig gewesen. Am Montag nun hat das Parlament diese Anfang Dezember beschlossene Sonderregelung gekippt und eine Zertifikatspflicht ohne Ausnahmen beschlossen.