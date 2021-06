Kommentar Pannen um Luzerner Schulsoftware: Jetzt braucht es Fakten und einen Zeitplan Die Luzerner Volksschulen haben mit einer halb fertigen Administrationssoftware zu kämpfen. Droht ein IT-Debakel wie beim Bund? Das wissen im Moment weder die Gemeinden noch die Steuerzahler. Nun ist vom Kanton Transparenz gefragt. Alexander von Däniken 29.06.2021, 05.00 Uhr

Eine Person der Stadtschulen Sursee arbeitet mit der Software Educase Bild: Manuela Jans-Koch (28. Juni 2021)

«Wir sind Pioniere des digitalen Wandels», hat sich der Luzerner Regierungsrat in der aktuellen Kantonsstrategie auf die Fahne geschrieben. Gleichzeitig schaut er zu, wie noch im Jahr 2021 in unzähligen Luzerner Volksschulen eine Verwaltungssoftware im Einsatz steht, die vor über 20 Jahren von einem Adligenswiler Rektor programmiert worden ist. In grösseren Gemeinden wird ein neueres Programm genutzt, das zwar neuer ist, aber von den Ansprüchen der Regierung ebenfalls weit entfernt.