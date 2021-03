Kommentar Personalausbau bei der Luzerner Polizei muss jetzt vorangetrieben werden Die guten Zahlen der Kriminalstatistik 2020 täuschen: Die Personalsituation bei der Luzerner Polizei ist nach wie vor zu knapp. Aufwendige Ermittlungen im Drogenmilieu oder gegen die Internetkriminalität bleiben auf der Strecke. Alexander von Däniken 25.03.2021, 15.41 Uhr

Mehr Fälle aufgeklärt und mehr Präsenz gezeigt: Die Luzerner Polizei hat auch im Coronajahr gut funktioniert, wie ein Blick in die aktuelle Kriminalstatistik zeigt. Und wenn darüber hinaus auch noch in einem Jahr 10'000 Überstunden abgebaut werden konnten, kann von einem vermeintlich perfekten Polizeijahr gesprochen werden. Doch wie immer hat alles zwei Seiten. So mussten zwischenzeitlich Polizeiposten geschlossen werden, und es bleiben noch 20'000 Überstunden auf dem Konto.