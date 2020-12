GastKommentar Provokative Sicht auf die Coronamassnahmen: «Lasst es doch auch mal gut sein!» Eine Luzerner Rentnerin (72) macht sich Gedanken über die Schweizer Coronapolitik und richtet sich an ihre eigene Generation. Sie weiss zwei Sachen: Jüngere Leute dürften dies unmöglich so sagen. Und: Widerspruch ist ihr gewiss. Gabriela Rinderknecht 31.12.2020, 05.00 Uhr

Ist die Schweiz mit ihrer Coronapolitik auf dem richtigen Weg? Sind die einschneidenden Massnahmen gerechtfertigt oder schiessen sie weit über das Ziel hinaus? Zwei Ökonomen und Dozenten der Universität Luzern haben sich diese Fragen gestellt und mit ihrem «Plädoyer für eine evidenzbasierte Pandemiepolitik» eine landesweite Kontroverse ausgelöst. Ich nehme hier als Luzerner Rentnerin meinen ganzen Mut zusammen, ebenfalls zu diesem Thema Stellung zu beziehen. Jüngere Leute dürfen ja nicht aussprechen, was ich allen «Babyboomern» gerne zurufen würde:

Lasst es doch auch mal gut sein! Macht doch einfach mal Platz für die kommenden Generationen! Begebt euch doch mal freudig auf den letzten Weg! Überlasst euren Platz in den Spitälern denen, die noch eine grössere Zukunft vor sich haben! Stellt euch den «Werktätigen» zuliebe in die hintere Reihe! Verfasst endlich eine Patientenverfügung!

Unserer Generation ging es so gut wie keiner zuvor. Klar, wir mussten uns noch Autoritäten unterordnen, Ohrfeigen einstecken, Disziplin und Pünktlichkeit einüben, uns vor dem Fegefeuer fürchten. Aber:

Uns stand die ganze Welt offen.

Für die meisten von uns war es möglich, den Wunschberuf zu ergreifen. Reisen konnten wir beinahe unbegrenzt, mit unseren Fahrzeugen konnten wir ungestraft die Luft verpesten, wir probierten alles aus, was uns die Erde bot: Sushi, Trüffel, exotische Früchte.

Wir bekamen die Arbeitsstelle, ohne eine Bewerbung schreiben zu müssen. Der Computer erleichterte unser Leben, Flugreisen in ferne Länder wurden zur Selbstverständlichkeit, wir konnten so viele Kinder in die Welt setzen, wie wir wünschten.

Die Liste könnte spielend noch länger werden. Erst als Mitte der 70er-Jahre das Atomkraftwerk Kaiseraugst bekämpft wurde, als der «Club of Rome» uns vor dem Ressourcenverbrauch zu warnen begann, als die Borkenkäfer unseren Wäldern ans Lebendige gingen, begannen wir unseren Lebensstil zu hinterfragen, begrüssten das FCKW-Verbot, verzichteten aufs Auto oder Autofahren, kauften Bio-Gemüse, lasen die Etiketten auf den Produkten in den Verkaufsregalen ...

Unsere jungen Leute müssen ihr Handeln von Anfang an hinterfragen. Junge Paare verzichten aufs Kinderkriegen. Junge Eltern fahren mit Velos und Anhänger zum Einkaufen, müssen sich mit Demos Gehör verschaffen – während meine Jahrgänger gemütlich in ihr teures Vierradgefährt steigen, sich bei Kreuzfahrten vergnügen, kostbare Fleischstücke auf den Grill werfen, ausländische Früchte in den Einkaufskorb legen, ohne die Angaben zu lesen (die sind ja so klein geschrieben), an der Börse mitmischeln, ihr beinahe abbezahltes Haus noch immer mit einer (günstigeren) Ölheizung behaglich warm halten, sinnvolle Initiativen aus Angst vor Bequemlichkeitsverlust ablehnen usw. usf.

Wenn ich in froher Runde das Thema anschneide: Wie hast du es mit der «Religion»? Wie lange möchtest du noch leben? Wirst du dich behandeln lassen bei einer Krebserkrankung? Dann ist die Runde nicht mehr froh. Dann sehen mich die meisten sprachlos bis böse an.

Wenn ich mich mit den sozialen Medien auskennen würde, könnte ich eine Umfrage starten um festzustellen, ob ich mit meiner Haltung alleine dastehe: Ab siebzig nicht mehr Gebrauch machen von allen Segnungen der Medizin. Sich fröhlich und dankbar verabschieden.

Gerne möchte ich wissen, ob andere Menschen über siebzig ähnlich ticken, ohne depressiv oder krank zu sein, die ein gutes Leben hatten und noch immer haben und doch bereit sind, leichten Herzens abzutreten. Ich fühle mich ein bisschen allein und ratlos, möchte aber den beiden Luzerner Unidozenten Mut machen, ihre Gedanken weiter zu verbreiten, ohne Angst vor dem Aufschrei der älteren Herrschaften.