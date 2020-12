Kommentar Psychiatermangel im Kanton Luzern: Mehr Geld allein wird nichts nützen Ein neuer Planungsbericht zeigt die Schwächen in der psychiatrischen Versorgung im Kanton Luzern auf. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind gut. Doch ob das Hauptproblem entschärft wird, ist fraglich. Alexander von Däniken 07.12.2020, 05.00 Uhr

Erstmals seit 25 Jahren entsteht wieder ein eigenständiger Planungsbericht über die psychiatrische Versorgung im Kanton Luzern. Was seither nie ausführlich unter die Lupe genommen worden ist, rückt damit in den Fokus – zu Recht. Denn das 95-seitige Dokument, das sich derzeit in der Vernehmlassung befindet, deckt die Schwächen der psychiatrischen Versorgung im grössten Zentralschweizer Kanton schonungslos auf.