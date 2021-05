Kommentar Sommer von Ostern bis im Herbst: Das Lucerne Festival startet durch Intendant Michael Haefliger führt das Festival nach personellen Turbulenzen und trotz der Corona-Krise in eine neue Ära – mit jüngeren Musikern und für ein jüngeres Publikum. Urs Mattenberger 05.05.2021, 18.17 Uhr

Schon vor Corona durchlebte Lucerne Festival turbulente Zeiten. Die Streichung des Piano-Festivals und jenes an Ostern wirkte wie eine Notbremse. Dann kam der von internen Konflikten begleitete Abgang des vormaligen Stiftungsratspräsidenten hinzu. Der Intendant Michael Haefliger schien unerwartet in der Defensive.

Vor diesem Hintergrund ist der Aufbruch in eine «neue Ära» mitsamt einem vierten Festival eine befreiende Wende. Haefligers erste Pläne für Ersatzveranstaltungen an Ostern und im Herbst hatten aufregende Entre’actes, aber keine langfristigen Konzepte vorgesehen. Das hat sich nun geändert: Indem Haefliger die beiden Kurzfestivals vom Lucerne Festival Orchestra und einem neu formierten Pendant im Bereich zeitgenössischer Musik gestalten lässt, trägt er das Renommee des Sommers nachhaltig in den Frühling und Herbst hinein. Auch das vom Ausnahmepianisten Igor Levit breit kuratierte Klavierfest ab 2023 zeigt eine für Haefligers späte Intendantenjahre neue Dynamik.

Kommt hinzu, dass sich diese Vorwärtsstrategie trotz Corona selbst im Sommerfestival abzeichnet, das mit Anpassungen im August starten soll. Die neuen Spartennamen «Symphony», «Contemporary» und «Music for future» – mit jungen Musikern und für junges Publikum – stehen für Innovationen, die sich in Ansätzen auch im diesjährigen Motto «Verrückt» zeigen. Mehr Sommer das ganze Jahr hindurch: Das stärkt nicht nur das Festival, sondern auch den Standort Luzern.