Kommentar zum Vorschlag für Sonntagsverkäufe in Städten

Kommentar Sonntagsverkäufe in Städten: Nur ein breiter Kompromiss kann zum Erfolg führen Eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten dürfte im Kanton Luzern einen schweren Stand haben. Stefan Dähler 17.01.2022, 18.30 Uhr

Passanten auf der Hertensteinstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Oktober 2020)

Um den Tourismus anzukurbeln, sollen regelmässige Sonntagsverkäufe auch in Städten möglich sein. Diesen Vorschlag machen drei Mitglieder von verschiedenen Kantonsregierungen, darunter Luzerns Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter. Diese Diskussion zu lancieren, ist legitim. Dass in touristischen Bergdörfern Läden sonntags geöffnet haben dürfen, in touristischen Stadtteilen aber nicht, stellt eine Ungleichbehandlung dar.