Kommentar Trotz Umzügen: Diese Fasnacht wird anders – gut so! Die Lozärner Fasnacht 2022 wird ziemlich sicher mit Umzügen stattfinden. Trotzdem wird es eine ganz spezielle Fasnacht. Martin Messmer Jetzt kommentieren 09.02.2022, 15.51 Uhr

Wir dürfen uns auf eine Luzerner Fasnacht inklusive Umzügen einstellen. Archivbild Luzerner Zeitung

Es ist eigentlich allen klar, es wird einfach noch nicht offiziell bestätigt: Die Luzerner Fasnacht 2022 wird stattfinden, mit Umzügen. Jedenfalls kann man sich kein Szenario mehr vorstellen, welches dies noch verunmöglichen würde: Beide Öffnungsvarianten des Bundes sehen vor, dass Grossveranstaltungen im Freien durchgeführt werden dürfen. Und die Luzerner Regierung hat sich am Mittwoch für die Aufhebung aller Massnahmen auf einen Schlag ausgesprochen, also Variante 1. Da würde es mehr als erstaunen, wollte sie plötzlich wieder schärfere Massnahmen als der Bund.

Aus folgendem Grund will aber niemand offiziell sagen, dass Umzüge stattfinden: Es gibt keine Rechtsgrundlage – das wird erst der Fall sein, nachdem der Bundesrat eine der Varianten ausgerufen hat, also nächsten Mittwoch. Inoffiziell hat sich Guido Graf positioniert: In seinem Blog freut er sich auf die Fasnacht. Aber warum nicht auch offiziell offensiver kommunizieren? In Basel hat das die Regierung am Mittwoch gemacht.

Wir dürfen uns also auf eine Fasnacht mit Umzügen einstellen – dennoch wird sie nicht wie vor Corona sein. Wegen der ultraknappen Vorbereitungszeit wird es in der Altstadt weniger Infrastruktur geben, an den Umzügen weniger Wagen-Gigantismus. Macht nichts. Das fördert mehr Spontanität und Kreativität – der Kern der Fasnacht. Rüüdig verreckt!