Kommentar Uni Luzern: Mangelnde Kommunikation und fehlendes Fingerspitzengefühl Wegen der Universiade müssen die Studierenden der Universität Luzern bald wieder in den Fernunterricht wechseln. Dass viele von ihnen davon gar noch nichts wissen, lässt auf eine mangelhafte Kommunikation schliessen. Pascal Studer 16.09.2021, 19.45 Uhr

Das Gebäude der Universität Luzern steht den ganzen Dezember für Studierende nicht zur Verfügung. Nicht wegen Covid. Sondern weil die Räumlichkeiten für die Winteruniversiade benötigt werden. Dies ist keine Neuigkeit: Schon länger ist klar, dass die Universiade wegen Corona in den kommenden Dezember verschoben werden musste. Zunächst hätte der Anlass im vergangenen Januar stattfinden sollen – und wäre somit in die Semesterferien gefallen. So weit, so unglücklich.

Doch kurz vor dem Semesterstart ist bei den Studierenden eine Welle der Empörung vernehmbar. Einerseits, weil sie – zu Recht – die ungenügende Kommunikation der Universität kritisieren. Dem Grossteil war nämlich schlicht nicht bewusst, dass sie während des wichtigsten Monats des Semesters wieder in den Fernunterricht zurückkehren müssen und die Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Auch lässt die Begründung, dass eine Verschiebung des Veranstaltungsorts zwar möglich, aber zu aufwendig gewesen wäre, Fingerspitzengefühl vermissen.

Andererseits haben die Studierenden in den letzten eineinhalb Jahren grosse Opfer gebracht. Denn auch wenn die Verantwortlichen in dieser Zeit ein beeindruckendes Online-Angebot ermöglicht haben, dürfte der Lerneffekt nicht vergleichbar sein mit der Zeit vor Covid. Viele befürchten, als «Corona-Jahrgang» auf dem Arbeitsmarkt weniger konkurrenzfähig zu sein – wohl nicht zu Unrecht. Nun ist es an der Zeit, wieder mehr auf ihre Bedürfnisse einzugehen.