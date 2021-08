Kommentar zur Velostation an der Luzerner Bahnhofstrasse

Kommentar Velostation Bahnhofstrasse: Der Stadtrat muss den Abstimmenden reinen Wein einschenken Ein Teil der geplanten Velostation beim Bahnhof Luzern soll gebührenpflichtig werden. Damit sollen die Kostenwahrheit erhöht und die Chancen an der Urne verbessert werden. Doch diese Rechnung geht nicht auf. Robert Knobel 20.08.2021, 05.00 Uhr

19,3 Millionen Franken kostet die unterirdische Velostation beim Bahnhof Luzern. Sollen die Velofahrerinnen und Velofahrer auch etwas daran zahlen? Bürgerliche und viele Linke finden: Ja – auch aus taktischen Gründen. Sie erhoffen sich eine stärkere Zustimmung an der Urne, wenn die Nutzer ihren finanziellen Beitrag leisten. Der Stadtrat sieht daher eine Gebührenpflicht für einen Teil der Velostation vor.

Welche Vorteile erhalten die zahlenden Velofahrer? Sie dürfen ein paar Schritte näher am Bahnhof parkieren, zudem kommt nachts nur in die Velostation rein, wer ein Ticket hat. Nähe zum Bahnhof und Sicherheit fürs Velo: Mit diesem Argument wollten die SBB schon 2019 Luzerner Velofahrende zur Kasse bitten – mit «Premium-Plätzen» direkt am Bahnhofplatz. Das Vorhaben scheiterte kläglich, genauso wie die Velostation bei der Uni chronisch unterbesetzt war, als diese noch kostenpflichtig war.

Das Szenario könnte sich bei der neuen Velostation wiederholen: Gähnende Leere im kostenpflichtigen Teil, überfüllte Gratis-Plätze und oberirdisches Velo-Chaos an der Bahnhofstrasse. Um dies zu verhindern, braucht es zusätzliche Vorteile für zahlende Kunden – etwa Flickservice oder Steckdosen für E-Bikes. Doch dies wiederum ist teuer, womit die Gebühren am Ende bestenfalls die zusätzlichen Leistungen decken. Die Katze beisst sich in den Schwanz. Das ist zwar kein Grund, die Velostation abzulehnen, aber der Stadtrat muss den Abstimmenden reinen Wein einschenken bei der Frage, wer das Projekt am Ende bezahlt.