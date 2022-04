Kommentar zu Bundesgerichts-Urteil Bedingungen einer Baubewilligung nachträglich abzuändern, wäre fatal Dass die Mall of Switzerland überhaupt zur Baubewilligung kam, lag auch an den auferlegten Parkgebühren. Es gibt keinen plausiblen Grund für Lockerungen. Roman Hodel 07.04.2022, 18.22 Uhr

Die Ebikoner Mall of Switzerland wollte die Parkgebühren für die erste Stunde von zwei auf einen Franken halbieren – und ist mit dem Begehren nun auch vor Bundesgericht gescheitert. Das ist gut so. Bereits die Gemeinde verwies darauf, dass die Baubewilligung damals auch an diese Bedingung geknüpft war – notabene mit dem Segen des VCS. Ohne solche ÖV-Lenkungsmassnahmen werden schon lange keine Grossprojekte mehr genehmigt. Würden solche Bedingungen nach nur wenigen Jahren wieder gekippt, stünde dies nicht nur dem Rechtsstaat schlecht an, sondern könnte anderswo Begehrlichkeiten wecken.

Die Mall of Switzerland. Bild: Boris Bürgisser (Ebikon, 22. Juni 2021)

Die Mall argumentierte in ihrem Gesuch vor allem mit dem Umstand, dass das Kontingent von rund drei Millionen Fahrten 2019 nur gut zur Hälfte ausgeschöpft wurde. Mit anderen Worten: Es rollt gar nicht so viel Verkehr nach Ebikon wie gedacht. Das stimmt. Nur liegt dies kaum an den Parkgebühren, sondern eher an der Mall selber. Bis heute schweigen die Betreiber zwar bezüglich Umsatzzahlen, doch der Stammkundschaft bleibt nicht verborgen, dass es noch immer viele leere Lokale hat. So gesehen wirkt dieses Gesuch auch wie ein Akt der Verzweiflung der Centerbetreiber.

Abgesehen davon: Die zweite und dritte Stunde ist gratis. Wer drei Stunden shoppen will, bezahlt also zwei Franken. Das ist zwar mehr als im Emmen Center, wo man gratis parkiert, aber weniger als etwa im Zürcher Sihlcity, wo die erste Stunde 3.50 kostet - und drei Stunden sogar sechs Franken.