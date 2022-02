So rüsten Luzerner Institutionen rüsten ihre Kommunikation auf

Kommunikation Mehr Posts, mehr Konkurrenz, mehr Stellen: Blick ins Sprachrohr der Luzerner Institutionen In Zeiten von Fake News, Krisen und Digitalisierung rüsten Kanton und Stadt Luzern, aber auch Hochschulen und Spital ihre Kommunikation auf. Die Folge ist ein Aus- oder Umbau der Stellen in den jeweiligen Abteilungen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Und wenn Schutzmasken nichts nützen? Wie ausgelastet ist die Intensivstation wirklich? Die Coronapandemie zeigt, wie gross das Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist – und wie schwierig es für Staat und Spitäler geworden ist, sich gegen im Netz verbreitete Falschaussagen durchzusetzen. Schon Jahre zuvor haben Kanton und Stadt Luzern, Hochschule und Universität sowie Luzerner Kantonsspital aufgerüstet, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Mal, um mit Social Media Schritt zu halten; mal, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten.

Beim Kanton Luzern, wo die Kommunikation neben der Staatskanzlei auch in den fünf Departementen angesiedelt ist, fallen Entwicklung und Stellendotation unterschiedlich aus. Das hängt mit den jeweiligen Bedürfnissen zusammen, die sich laut Informationschef Andreas Töns stark unterscheiden.

Generell sei in den letzten Jahren nicht nur die Menge und Komplexität der kantonalen Aufgaben gestiegen, was per se zu mehr Kommunikationsbedarf geführt habe. Es hätten ganz allgemein die Anforderungen an die Transparenz in öffentlichen Angelegenheiten zugenommen. «Kommunikation wird immer mehr zu einem integralen Bestandteil von Projekten und Prozessen. Sie lässt sich ergo immer schwieriger gegen andere politische Ressourcen abgrenzen.» In den letzten Jahren habe weniger ein Ausbau von Stellen als vielmehr ein Umbau von Organisationsstrukturen stattgefunden.

Stadt Luzern: Social Media wird immer wichtiger

Anders als beim Kanton ist bei der Stadt Luzern die Kommunikation zentral in der Stadtkanzlei organisiert.

Laut Stadtschreiberin Michèle Bucher hat die Kommunikation an Bedeutung «enorm zugenommen». Das liege an der steigenden Zahl an Geschäften und zentralen Projekten, vor allem aber auch an der zunehmenden Komplexität der Aufgaben. «Gleichzeitig ist die Bedeutungszunahme auf die Entwicklungen im Bereich der Technologie und der Gesellschaft zurückzuführen, namentlich auf die erhöhte Vielfalt an Informations- und Kommunikationskanälen wie zum Beispiel die sozialen Medien.» Der letzte Stellenanstieg habe denn auch mit einer Verstärkung in der digitalen Kommunikation zu tun. Im Social-Media-Bereich gebe es aber beispielsweise auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Direktionen und Dienstabteilungen, die direkt aus ihren Arbeitsbereichen Beiträge posten würden.

Hochwasser in der Stadt Luzern im letzten Sommer. Die Stadt informierte unter anderem über Sperrungen von Kapellbrücke und Rathaussteg. Bild: Manuela Jans-Koch (16. Juli 2021)

Wie wichtig eine rasche und direkte Kommunikation sei, hätten Krisensituationen wie die laufende Coronapandemie oder das Hochwasser im Juli 2021 gezeigt. Auf Basis des Legislaturprogramms 2022–25 wird in den kommenden Monaten die Kommunikationsstrategie der Stadt Luzern überprüft und laut Bucher möglichst auf die heutigen zielgruppen- und verbreitungsspezifischen Bedürfnisse angepasst.

Hochschule Luzern: Mehr Studierende – mehr Marketingstellen

Bei der Hochschule Luzern, der grössten tertiären Schule der Zentralschweiz, gibt es seit 2008 die Abteilung Marketing und Kommunikation. Diese hat sich seither organisatorisch und inhaltlich stark verändert, wie Sigrid Cariola, Leiterin Unternehmenskommunikation, auf Anfrage erklärt. Einerseits seien immer mehr marketingnahe Dienstleistungen integriert worden: zum Beispiel die Geschäftsstelle der Stiftung der Hochschule Luzern, eine Übersetzungsstelle, der kommunikative Support der Alumni sowie digitale und grafische Leistungen.

Andererseits ist laut Cariola die Hochschule stark gewachsen; zählte sie 2010 noch 4859 Bachelor- und Masterstudierende, sind es heute rund 8100. Die Zahl der Studiengänge ist auf 55 gestiegen. Auch die Zahl der Weiterbildungsangebote und Forschungsprojekte hat sich seit 2010 verdoppelt oder gar verdreifacht. So werden über 275 Weiterbildungen angeboten. «Für die Leistungsbereiche Weiterbildung und Dienstleistungen werden keine Steuergelder eingesetzt, sie müssen selbsttragend sein. Naturgemäss sind gerade für diese Bereiche besonders hohe Marketingleistungen nötig», so Cariola. Parallel habe sich der Wettbewerb mit anderen Fachhochschulen in den letzten Jahren verschärft: «Es braucht mehr Anstrengungen, um künftige Studierende auf unsere Angebote aufmerksam zu machen.»

Nicht nur die Menge habe sich verändert, sondern auch die Art der Kommunikation. Digitaler, schneller und direkter sei die Devise, der sich auch die Hochschule Luzern stellen müsse. Cariola: «Es gilt die Regel ‹online first› und neben der Social-Media-Präsenz auf den unterschiedlichen Plattformen spielen Blogs und Community Management eine wichtige Rolle.» Entsprechend werde heutzutage weniger in Printprodukte investiert als früher, dafür mehr in Personal, welches die verschiedenen Kanäle bedient. Als öffentliche Institution sei man zu einer transparenten und breiten Information verpflichtet.

Universität Luzern: Anforderungen an Kommunikation gestiegen

Bei der Universität Luzern wird der Stellenausbau über die letzten zehn Jahre ähnlich begründet wie bei der Hochschule. «Die Anforderungen und Erwartungen an die Kommunikation sind generell gestiegen. Es sind neue Plattformen und Kanäle entstanden, insbesondere im Bereich der Social Media, die alten blieben weitgehend bestehen», sagt Lukas Portmann, Kommunikationsbeauftragter der Uni. Gleichzeitig habe auch die Geschwindigkeit zugenommen, mit der die Informationen verarbeitet werden müssten. «Der Ausbau des Studienangebots muss zudem mit Kommunikations- und Werbemassnahmen begleitet werden.»

Ohne Digitalisierung geht laut Portmann heute nichts. Mit Internet und Social Media können die verschiedenen Anspruchsgruppen direkt erreicht werden. «Die Herausforderung dabei ist, sich in der Informationsflut Gehör zu verschaffen.»

Luzerner Kantonsspital: In der Krise Prioritäten setzen

Am Luzerner Kantonsspital (Luks) sind im Jahr 2020 die Abteilungen Unternehmenskommunikation und Marketing zusammengelegt und die Aufgaben teilweise neu definiert worden, wie Mediensprecher Linus Estermann erklärt. Deshalb sei ein Vergleich mit früheren Jahren schwierig. Im Kernbereich der Kommunikation seien es aber seit Jahren rund 600 Stellenprozent.

Generell habe die Bedeutung und das Aufgabenfeld sowohl der internen als auch der externen Kommunikation in den letzten Jahren in einem immer komplexeren Spitalbetrieb stark zugenommen. Estermann: «Einerseits ist das Informationsbedürfnis der Mitarbeitenden aber auch der Öffentlichkeit gestiegen, andererseits verlangt die Fülle an Informationen und Anspruchsgruppen nach einer zielgerichteten und professionellen Aufbereitung auf verschiedenen Kanälen.»

Dies zeige insbesondere die Dynamik der Coronapandemie, in welcher laufend und schnell auf neue Ausgangslagen reagiert werden müsse. «Die Kommunikation nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein, welche sie in der Krise nur durch ein flexibles Pflichtenheft und das Setzen von Prioritäten erfüllen kann.»

