Der Direktor der Polizeischule Hitzkirch über den Austritt Berns

Konkordat Polizeischule Hitzkirch verkleinern oder mehr Weiterbildungen anbieten: Das sagt Direktor Alex Birrer zum Austritt Berns Dass der Kanton Bern aus der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) austreten will, beunruhigt deren Direktor kaum. Bis zum definitiven Schritt 2035 sei es noch weit. Gespannt ist Alex Birrer auf neue Entwicklungen wie Virtual Reality. Alexander von Däniken 24.10.2021, 17.54 Uhr

Alex Birrer, Direktor der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch. Bild: Corinne Glanzmann (Hitzkirch, 7. August 2019)

Das stärkste Mitglied hat genug: Diesen Sommer nickte das Berner Kantonsparlament die Kündigung des Konkordats um die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH) ab. Die Berner Regierung hatte den Vorschlag aus Kostengründen gemacht. Die Kündigung wird per Ende 2035 wirksam (wir berichteten). IPH-Direktor Alex Birrer nimmt die kommenden Jahre gelassen.

Was bedeutet der Ausstieg Berns für Ihre Schule?

Alex Birrer: Erst einmal hat sich die Entwicklung abgezeichnet. So hörten wir von einer Motion aus dem Berner Parlament. Grundsätzlich steht es allen Konkordatskantonen frei, per Ende 2035 zu kündigen. Natürlich ist bei Bern speziell, dass es der mit Abstand grösste Konkordatskanton ist. Das wird jetzt in den neuen Strategieprozess einfliessen, der unabhängig davon nächstes Jahr gestartet wird.

Eine Schule, deren Lernendenzahl und Einnahmen um einen Drittel schrumpfen, wird aber sicher anders aussehen.

Möglich ist vieles, grundsätzlich kommt auch einfach eine Redimensionierung in Frage. Das werden die Konkordatskantone entscheiden. Eine Variante bleibt auch weiterhin, dass zusammen mit Bern eine Lösung gefunden wird, welche die Weiterführung des Konkordats möglich macht. Übrigens muss das Berner Parlament die Kündigung noch formell beschliessen. Das könnte im kommenden Frühling der Fall sein. Die Reorganisation ist zudem in einem grösseren Zusammenhang zu sehen.

In welchem denn?

Die Grundausbildung ist in den letzen zwei Jahren schweizweit vereinheitlicht worden. So dauert sie in allen Kantonen zwei Jahre, wovon das erste hauptsächlich in der Schule und das zweite im Korps stattfindet. Was in den kommenden Jahren angepackt wird, ist das Thema Weiterbildung. Hier ist organisatorisch in erster Linie das Schweizerische Polizei-Institut in Neuenburg gefragt.

Bietet auch die IPH Weiterbildungen an?

Ja, aber in sehr bescheidenem Ausmass. Wobei das künftig auch ausgebaut werden könnte: Mit dem Polizei-Institut, das weiterhin den Lead hat, und der IPH als starken regionalen Kursstandort. Platz hätte es genug.

Die Bekämpfung von Cybercrime wird immer wichtiger. Ausserdem haben sich einzelne Korps wie die Luzerner Polizei in den letzten Jahren mehr Taser beschafft. Inwiefern werden diese Entwicklungen an der IPH aufgenommen?

Die IPH bildet Generalisten aus, was die Frage aufwirft, wie genau ein Uniformpolizist alles wissen und können muss. Für die Bekämpfung der Internetkriminalität braucht es Spezialisten. Wir geben den Anwärterinnen und Anwärtern ein Basiswissen in die Hand. Sie lernen zum Beispiel, was mit einem Datenträger zu tun ist, der bei einer Hausdurchsuchung gefunden wird. Bei den Tasern zeigt sich die Eigenwilligkeit der Polizeikorps: Manche rüsten vermehrt Polizisten damit aus und schulen sie auch gleich selbst. Andere Korps setzen auf andere Einsatzmittel. Darum ist der Taser im Gegensatz zur Maschinenpistole bis jetzt nicht Teil der Grundausbildung.

Mit Stefan Weiss, dem jetzigen Leiter der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug des Kantons Luzern, erhalten Sie nächstes Jahr einen neuen Leiter Aus- und Weiterbildung. Was erhoffen Sie sich von ihm?

Stefan Weiss ist für uns die Traumbesetzung. Er war Lehrer, Polizist, ist Jurist und führungserfahren. Er wird Harry Wessner ersetzen, der pensioniert wird und übrigens der Vorvorgänger von Weiss bei der kantonalen Dienststelle war. So schliesst sich der Kreis. Stefan Weiss wird den Bereich Aus- und Weiterbildung sicher weiterentwickeln können.

Welche Entwicklungen stehen in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren an?

Auf der methodischen Seite wird die Digitalisierung zunehmend wichtiger. Es ist gut möglich, dass für einzelne Übungen auf Instrumente wie Virtual oder Augmented Reality gesetzt wird. Auch das selbstorganisierte Lernen wird ein höheres Gewicht bekommen, wobei wir stets auf einen Mix aus verschiedenen Lernformen achten werden. Hier konnten wir mit Corona wertvolle Erfahrungen sammeln.

Wie ist denn die IPH durch die Pandemie gekommen?

Im Frühling 2020 mussten wir wie alle Schulen auf Fernunterricht umstellen. Dabei konnten wir aber nur die Theorie vermitteln. Es ist ja nicht möglich, im Wohnzimmer das Schiessen zu lernen. Den praktischen Teil holten wir im Sommer rechtzeitig nach. Danach stellten wir auf blockweisen Unterricht um, der jeweils zwei bis drei Tage entweder zu Hause oder in Hitzkirch stattfand. Jetzt wechseln wir wieder halbtäglich zwischen Theorie und Praxis, weil sich das am besten bewährt. Alles in allem bin ich sehr froh, wie alles geklappt hat. Das Team war von sich aus sehr flexibel und die Anwärter haben mit gleich guten Leistungen abgeschlossen wie in den vergangenen Jahren.

Alex Birrer (55) ist seit dem 5. August 2019 Direktor der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH). Diese bildet jährlich rund 250 Aspiranten für den Polizeiberuf aus. Sie stammen aus den Konkordatskantonen Aargau, Bern, Baselland, Basel-Stadt, Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Solothurn, Uri und Zug.